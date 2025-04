L’importanza di donare il sangue

Una serata per sensibilizzare sull’importanza e la necessità della donazione del sangue si terrà domani sera, mercoledì 9 aprile, a partire dalle 19.30 alla villa Smilea per iniziativa del Lions Club Quarrata, Agliana, Pianura Pistoiese. La serata si articola con un’apericena e un meeting sul tema "Opportunità e criticità del sistema trasfusionale italiano", che vedrà come relatori Luciano Franchi, membro esecutivo dell’Avis Toscana e il dottor Daniele Berretti direttore della Sosd di immunoematologia e medicina trasfusionale del San Jacopo e Santi Cosma e Damiano dell’Usl Toscana Centro. Il tema sarà soprattutto la necessità di incrementare il numero delle donazioni di sangue allo scopo di mantenere lo standard di autosufficienza da parte della Regione Toscana che è stata solida negli anni precedenti e che appare ultimamente un po’ indebolita. Nell’ultimo anno ci sono stati momenti in cui tale autosufficienza è venuta meno e le ragioni sono soprattutto di carattere demografico, dato l’invecchiamento della popolazione che determina un aumento degli interventi sanitari bisognosi di sangue e anche l’invecchiamento dei donatori che riduce le potenzialità complessive di donazione. Il Lions Club Quarrata, Agliana, Pianura Pistoiese, presieduto da Antonio Santinacci, ha voluto quindi offrire alla cittadinanza la possibilità di avere un’informazione aggiornata e competente sull’argomento, in modo da contribuire ad accrescere la conoscenza del problema e soprattutto la disponibilità a diffondere la cultura della donazione del sangue. La collaborazione dell’Avis e la competenza specifica dei relatori, rende la serata particolarmente utile e interessante per tutti i cittadini che sono invitati a partecipare.

G.B.