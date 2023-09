Limitazioni nelle vie del centro a Pistoia: divieti di sosta e transito

Da domani, lunedì 18 settembre, in piazza San Lorenzo, via del Fiore e vicolo Chiappettini sono previste alcune modifiche alla viabilità. In piazza San Lorenzo 3 (su entrambi i lati della strada) e via del Fiore sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico sarà deviato sulla parte della carreggiata non interessata dal cantiere. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

In vicolo Chiappettini sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona, mediante la restituzione del doppio senso di circolazione, nel tratto non interessato dal cantiere. Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

Proseguono intanto i lavori ai lastricati nel centro cittadino. Sempre da domani partiranno gli interventi in via della Provvidenza e vicolo Tolentino per poi proseguire con via Vitoni, via de’ Rossi, via Borgo Albanese, via Nemoreto e via del Gelso. Da domani, lunedì 18 settembre e fino al 30 settembre, in via della Madonna, dal civico 65 al 71, sarà in vigore divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi i mezzi interessati nelle operazioni del cantiere.

Dal 21 al 30 settembre in vicolo Tolentino (tratto tra via della Madonna e il civico 8), sarà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona, nei tratti non interessati dai lavori.