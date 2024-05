L’idea: insieme per il verde. Così Breschi per Sambuca

Creare un ponte di collegamento tra un territorio ricco di natura, ma povero di abitanti e di risorse, e la parte più produttiva della Toscana come l’aria metropolitana con un occhio puntato al vivaismo. All’interno della campagna elettorale per le amministrative di Sambuca Pistoiese, il candidato sindaco della lista civica appoggiata dal centrosinistra Marco Breschi lancia l’idea di "Insieme per il verde", ovvero con la sinergia di vari enti, ed ai vari livelli, andare a realizzare un sentiero che possa unire la città con la collina e la montagna in maniera sostenibile ed all’avanguardia. Una strategia che deriva anche dalla sua esperienza come docente universitario sia in Italia che all’estero ma, dal 2020, residente a Castello di Sambuca dove può vedere da vicino quello che succede, e non accade, in questo angolo di Toscana. "Di cosa è ricca la nostra montagna? – si chiede Marco Breschi – di acqua, di boschi e di ambiente ideale per il ricambio dell’anidride carbonica, tutti elementi che sono fondamentali per il sostentamento e lo sviluppo del vivaismo, una delle grandi ricchezze di Pistoia. E’ per questo che, dal punto di vista legislativo, si dovrebbe andare verso un percorso di defiscalizzazione, come da legge governativa in via di approvazione, ma anche una norma per il cosiddetto "rientro dei cervelli" ovvero per chi viene a popolare la montagna, e ritorna alle proprie origini, magari dieci anni di esenzione totale dalle tasse. Sono proposte che non possiamo fare da soli ma, sulle quali, serve la sinergia con gli altri comuni e con l’Uncem: perché non chiedere, per esempio, che una quota dei soldi riscossi dalle bollette vada in montagna da dove arrivano le ricchezze per la pianura? Solo con una mossa del genere, si andrebbe a raddoppiare quello che è il bilancio di Sambuca". Però Marco Breschi si spinge anche più avanti, avendo comunque vissuto a Pistoia e sapendo le peculiarità del mondo vivaistico e non solo: creare una unione costante e continuativa fra la parte più alta del territorio e quella maggiormente produttiva, in modo che non si debba pensare soltanto a come accogliere migliaia di persone che, la domenica in estate, vanno in cerca di refrigerio in mezzo ai boschi. "Da noi c’è la miniera verde rappresentata dalla vegetazione, in pianura c’è l’oro verde dei vivai – conclude Breschi – in questo sentiero si potrebbero inserire sensori guidati dall’intelligenza artificiale che forniscono in tempo reale le condizioni atmosferiche a chi ci si trova in transito. E poi poter vedere come cambiano i valori dell’inquinamento man mano che ci si avvicina alla città. E’ il nostro sogno che vogliamo far partire grazie a questa campagna elettorale, però senza coraggio non si può arrivare al rilancio di un territorio come quello di Sambuca".

S.M.