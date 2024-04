"Liberi dentro, riprendo in mano la mia vita". Lo spettacolo del mago Micheloni sostiene il progetto

Mondi che s’incontrano, lingue diverse che diventano universali quando a vincere la partita unanimemente sono solidarietà e civiltà. Secondo step per il progetto "Liberi dentro. Riprendo in mano la mia vita" che questo sabato 6 aprile (ore 21) ha già riempito il Teatro Mascagni di Popiglio grazie a nobiltà del progetto e fascino della proposta. Ad offrire uno spettacolo nel suo stile trascinante e coinvolgente e a mettersi a totale servizio della causa sarà infatti il prestigiatore Francesco Micheloni, che senza chiedere compenso ha scelto di mettere in campo le sue abilità magiche. Il ricavato di questa bella iniziativa andrà a sostenere proprio quel progetto, "Liberi dentro", che guarda all’autonomia e al riscatto dei detenuti del carcere di Santa Caterina in Brana passando attraverso le professionalità artistiche dei ragazzi de "L’Incontrario". I ragazzi realizzeranno semilavorati in ceramica che verranno poi conclusi dai detenuti guidati dai maestri ceramisti de L’Incontrario. Il progetto, coordinato dalla presidente della Zona F distretto 108 Mariella Talini, ha preso il via con la cena della legalità organizzata con lo chef Filippo Cogliandro, la cui organizzazione è stata seguita dal presidente Lions Club Pistoia Rudi Caldesi e prosegue con questo nuovo evento curato stavolta dal presidente Lions Club Abetone-Montagna Pistoiese Paolo Andreotti. I fondi finanzieranno corsi di pasticceria e haccp. Ciascuna delle due iniziative consegnerà nelle mani dei detenuti dei diplomi spendibili anche al di fuori del carcere. L’ampia condivisione degli otto Lions Club pistoiesi (cui si è aggiunto anche il Lions Valle del Serchio) è valsa un ulteriore contributo assegnato dal Distretto 108 Toscana.

l.m.