"Libere tutte, tutte libere", un fine settimana di teatro e solidarietà

PISTOIA

Il teatro e più in generale la parola per gettare un seme che germogli, si moltiplichi come un ‘contagio’. È attorno al 25 novembre, data assunta a Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che fioccano più che mai iniziative in materia di parità di genere, ascolto e azione. Primo di una serie di appuntamenti che qui proponiamo lo spettacolo "Libere tutte, tutte libere! Stop a qualsiasi tipo di violenza" interpretato e diretto da Claudia Fabbri e Nicola Caprini in programma domani, venerdì 22 novembre (ore 21.30) al Circolo Arci Milleluci di Casalguidi. Una serata che prevede un’ora di musica e canzoni dal vivo, letture e monologhi centrati sul tema della lotta contro la violenza nei confronti delle donne (aperitivo su prenotazione dalle 19.30 chiamando il 339.7413944). Si sviluppa in forma di festival invece l’iniziativa del Circolo Arci Puccini di Capostrada che lancia "Tre Formiche sul comò" in collaborazione con l’associazione Cardpaperart al via domani, alle 18.30, con una tavola rotonda, con voci tutte femminili, sul tema "L’intelligenza collettiva... insieme si vince". A seguire aperitivo e alle 21 il monologo "Io Francesca Caccini, musicista" interpretata da Sandra Cerbolini. La giornata di sabato 23 sarà vedrà un momento informativo a cura del nutrizionista Leonardo Decaria (ore 16.30), il teatro di Cardpaperart (ore 17.15), e una tavola rotonda con alcune tra le più attive associazioni pistoiesi (ore 17.45), da apericena (prenotazioni al 353.4759320) e dallo spettacolo "Le sorelle Calcinacci" di Cardpaperart (ore 21). Domenica 24 ultima giornata di festival dalle 16.30 con interventi dell’epidemiologa Sandra Fabbri e della dottoressa Serena Doroni, ancora teatro (ore 17.15), dibattito al femminile (dalle 17.45) e di nuovo teatro a chiudere. Due i laboratori per bambini che si svolgeranno durante la rassegna: il 23 novembre alle 16.45 con Irene Giacomelli e il 24 novembre alle 16.45 con Graziella Grazzini (info e prenotazioni: 338.8641561).

Al Teatro Francini di Casalguidi sabato 23 novembre alle 21 "Facciamo baccano!" con Katia Beni e Benedetta Giuntini, spettacolo che alterna letture toccanti a scene divertenti e ricche di ironia (info: 0573.917204).

linda meoni