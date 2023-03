Anche a Pistoia una lezione della "Matematica da toccare"

La lezione pistoiese di Nathalie Sinclair

Pistoia, 14 marzo 2023 – Un collegamento da Pistoia per tutta Italia, quello che ha messo in atto la ricercatrice canadese Nathalie Sinclair che è stata ospite nella sede di Uniser a Pistoia, con 150 studenti a seguire la sua lezione in presenza: da remoto, invece, erano oltre duemila da ogni parte del Paese.

Un’esperienza che si ripete anche oggi, martedì 14 marzo, con gli alunni della scuola dell’infanzia Castello Arcobaleno del comprensivo Enrico Fermi di Casalguidi e quelli della primaria Collodi del comprensivo Marconi Frosini di Pistoia ad interagire con lei sotto le lenti di Carme, il Centro per la ricerca avanzata sulla didattica della matematica, ospitato da Uniser Pistoia.



Nathalie Sinclair è ricercatrice canadese della Simon Fraser University di Vancouver, Canada, e star internazionale per la didattica della matematica che propone, attraverso l’uso sensato degli strumenti digitali, ai docenti e agli studenti di ogni ordine di scuola, dall’infanzia alla secondaria superiore.



«Ho cercato di mostrare – afferma Nathalie Sinclair – come un'espansione delle modalità sensoriali attraverso cui gli studenti possono sperimentare ed esprimere idee matematiche, possa rendere più accessibile e potente lo sviluppo di significati matematici. In particolare lo si ottiene con l’utilizzo di alcuni strumenti digitali multi-touch adatti al livello della scuola primaria, ma questo funziona anche con strumenti matematici dinamici usati al livello della scuola secondaria».



Secondo il rapporto dell'Ocse oggi uno studente su 4 in Italia non raggiunge il livello base di competenze scientifiche, una situazione che nelle regioni del sud sale ad uno studente ogni tre. I giovani più preparati arrivano dai Paesi asiatici, dalla Cina a Singapore che in classifica vanta 616 punti contro i 497 dell'Italia.

«E' anche per questo - spiega Ezio Menchi, ex docente di matematica e vicepresidente di Uniser - che come Fondazione Caript e come Uniser siamo orgogliosi di ospitare a Pistoia Nathalie Sinclair, una star mondiale della didattica della matematica. E' un altro passo verso l'affermazione del nostro centro speciale Carme come struttura avanzata di ricerca e di formazione sull'innovazione del modo di insegnare ed apprendere la matematica. Vogliamo collaborare e misurarci con quanto di più significativo avviene in Europa e nel mondo su questa decisiva area delle competenze dei cittadini di oggi e domani».

In Italia il livello di performance in matematica è migliore nella primaria rispetto alla secondaria. Nelle quarte classi elementari il punteggio è 521 nel nord est e 498 nelle isole, ma nei livelli scolastici successivi le distanze si allungano e mezza Italia scende sotto quota 500.

«Mi ha ispirato molto – conclude Nathalie Sinclair - trovare un fortissimo interesse e tanta devozione verso il miglioramento della didattica della matematica. Si percepisce come il Carme riesca ad attrarre bravissimi insegnanti, assetati di formazione. Mi ha fatto tanto piacere passare il pomeriggio con loro».