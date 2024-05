L’export del verde tiene botta. Boom di vendite in Turchia

L’export 2023 ha tenuto botta per quanto concerne il distretto florovivaistico pistoiese confermando sostanzialmente i numeri che avevano contraddistinto anche il 2022: grandi contraccolpi dalla contrazione del mercato non ce ne sono stati, almeno per quello che risulta dalla pubblicazione del report conclusivo dello scorso anno del "Monitor Distretti" di Intesa San Paolo. Nello specifico è tutta la filiera agro-alimentare che rimane in linea di galleggiamento (+5%) mentre per quanto riguarda l’export pistoiese c’è da segnalare che la tenuta è dovuta principalmente ad un ulteriore consolidamento dei numeri fatti verso la Francia (+3,3%) e dalla forte crescita di vendite verso la Turchia (addirittura +75,3%) che ha compensato, almeno in grossa parte, il calo di fatturato più sensibile che si è avuto verso la Germania (-16,6%). Tutto questo va ad infilarsi in una geografia completa dell’export dei distretti toscani che parla di un giro d’affari di 31,2 miliardi di euro, in crescita di 1,3 miliardi rispetto all’anno precedente. Per i valori assoluti del distretto florovivaistico, l’export si ferma a 357 milioni di euro con una sostanziale stagnazione rispetto al 2022 ed un segno negativo (-1,5%) dell’ultimo trimestre dello scorso anno. Venendo ai numeri effettivi dei distretti, ci sono segnali ben differenti per quanto riguarda quello del mobile che coinvolge sia Prato che Quarrata: si è passati da un volume di esportazioni di 118 milioni e mezzo di euro del 2022 a 108 milioni dello scorso anno con un decremento del -8,6% complice un primo trimestre del 2023 da -18% mentre l’ultimo trimestre ha prodotto un +1,2%. Va meglio al mondo delle calzature di Lamporecchio: in questo caso il distretto, nel 2023, ha perso il 4,9% con una contrazione assoluta di 5,6 milioni di euro e, purtroppo, una tendenza in forte calo da aprile in poi arrivata al -17,5% del quarto trimestre.

Saverio Melegari