L’esterno Calabrese al Dany Quarrata

Colpaccio del Dany Basket Quarrata, sponsorizzato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. La società quarratina, presieduta da Gino Giuntini, ha ufficializzato l’accordo annuale con Nicola Calabrese: nella prossima stagione, Calabrese difenderà i colori di Quarrata nel campionato di serie B Interregionale. L’esterno classe 2001, 193 centimetri d’altezza, originario di Forlì, proviene dall’Use Empoli, ove ha trascorso l’ultima annata con una media di 10 punti a gara (45 per cento da 3) in 19 minuti di utilizzo. In precedenza Calabrese, cresciuto nelle giovanili dell’International Imola, ha vestito le casacche di Andrea Costa Imola in A2, Faenza, ancora Imola, Ancona e infine Jesi. "Siamo davvero contenti di averlo ingaggiato, perché Calabrese era il primo nome della lista degli obiettivi di mercato – dichiara, soddisfatto, il diesse mobiliero Marco Nannini –. Ringrazio il ragazzo e Francesco Foroni, che lo assiste. È un giocatore davvero interessante, come abbiamo potuto osservare da vicino nelle sfide con Empoli della passata stagione. Stavamo cercando un esterno che potesse avere una doppia dimensione e pensiamo che Nicola sia il profilo migliore in questo senso".

Entusiasta coach Alberto Tonfoni. "Calabrese era la nostra prima scelta nel ruolo, quindi non posso che ringraziare la società. Parliamo di un atleta di qualità, con fisico e centimetri, che conosce la pallacanestro. Siamo molto soddisfatti di questo innesto: sarà un valore aggiunto per la squadra". Esprime gioia anche il cestista. "Sono felice e onorato di poter far parte di questa squadra. Tengo a ringraziare la società per aver riposto fiducia in me, sono carico e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi. Un saluto a tutti i tifosi, che spero di veder accorrere in massa al PalaMelo a sostenerci: ci sarà da divertirsi". Con queste premesse…

