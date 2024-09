L’estate Unicef per i bambini. Finale con ’Olimpiadi naturali’

PISTOIA

Il mondo dell’infanzia è stato protagonista dell’estate che è arrivata agli sgoccioli. Anche questa estate il Comitato Unicef di Pistoia con la preziosa collaborazione delle Proloco ha realizzato una rassegna di attività dedicate all’infanzia. Dopo quasi due mesi di divertimento e giochi siamo giunti alla conclusione delle "Olimpiadi naturali", la quarta edizione della rassegna "Emozioni tra terra e cielo" dedicate per quest’anno ai giochi olimpici. Durante questi mesi – spiega una nota – grazie alle ProLoco e alle volontarie dell’Unicef, bambine e bambini si sono cimentati in molteplici attività tra cui cacce al tesoro, gare di abilità, sfide tra singole squadre, prove di orienteering, tutto nel rispetto del diritto di ogni bambino e bambina al tempo libero, al gioco e alla libera espressione di sé. Ma gli appuntamenti non sono finiti. Per celebrare la fine delle "Olimpiadi naturali" è stato organizzato un evento finale, per venerdì 6 settembre dalle 16,30-18,30 presso il Giardino Piccino di Pistoia, in via Bindi (ingresso casa dell’anziano). L’iniziativa prevede la partecipazione gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 -11 anni che vogliono mettersi gioco come dei veri piccoli “atleti” e sfidare le proprie abilità. A conclusione delle attività sarà offerta una merenda a giovani “atleti” e partecipanti. Info: [email protected] o whatsapp al numero 346 2184852.