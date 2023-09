L’estate non è finita Tanta musica, biciclette e la piazza come prato "Valorizziamo la città"

Dritti incontro all’autunno avendo però prima fatto il pieno di eventi e condiviso le ultime giornate di luce fino a tarda ora e temperature piacevoli. Per guardare a che settembre sarà, basta menzionare un paio di appuntamenti o tre capaci (come ha dimostrato l’andamento dello scorso anno) di fare numeri da pienone: ‘Un altro parco in città’, ovvero il tappeto d’erba verde che andrà a ricoprire il centro città, ‘Montuland’, il mercatino creativo a Monteoliveto e la coloratissima Biciclettata della Salute tra sport e solidarietà. A tracciare la mappa ci vengono in aiuto gli assessori Alessandro Sabella e Gabriele Sgueglia. La bussola temporale occorre puntarla intanto al 10 settembre. Sarà infatti da quel giorno che si animerà il calendario. "Dalla Biciclettata della salute al Free Market con l’antiquariato nelle vie del centro, passando per il primissimo Pistoia Magic Street Festival da un’idea di Francesco Micheloni con punto di snodo principale al Polo Puccini-Gatteschi ad allargarsi in centro e l’ultimo dei treni Porrettana Express – spiega Sabella –. Al quel viaggio del 10 settembre, su richiesta del parroco di Valdibrana e del Vescovo e per concessione di Fondazione Fs, verranno inoltre aggiunte due carrozze per consentire di partecipare a un pellegrinaggio al Santuario di Valdibrana". Spostandosi in provincia, ecco dal 12 al 19 settembre ripetersi l’attesissima Fiera di Casalguidi, ormai 138esima edizione, nata come fiera del bestiame e poi cresciuta arricchendosi nella proposta e intercettando sempre più pubblico. Ospiti d’eccezione di quest’anno Alberto Fortis (12 settembre), i Cugini di Campagna (14 settembre) e Tullio De Piscopo (18 settembre), nel mezzo tanta altra buona musica, fiera dell’uva e degli animali, mostre ed eventi culturali, con i tradizionali fuochi a chiudere la Fiera martedì 19 settembre. Stessi giorni circa, si torna in città: ecco che il testimone passa ad un altro maxi evento che calamita da anni un pubblico sempre più vasto, composto in larga parte anche dalle famiglie. È "Un altro parco in città", per molti semplicemente ‘il pratino’ dal momento che il vecchio lastricato pedonale del centro città ‘sparisce’ per un giorno lasciando spazio a un tappeto verde d’erba, con un contorno di eventi e iniziative sparpagliati in tutto il centro pronti ad accontentare la richiesta di un pubblico eterogeneo. Con una novità, praticamente annunciata al termine della passata edizione: l’iniziativa cresce, in ragione – così è automatico almeno immaginare – del sostegno sempre più largo incontrato sulla strada.

"Da tempo si parlava di allargarsi, quest’anno accadrà – aggiunge Sgueglia –. Il tappeto d’erba sarà steso anche in piazza Duomo e in piazza dello Spirito Santo". Giornate clou il 16 e 17 settembre, con conseguente e necessario spostamento del mercato ambulante del sabato. Solo annunci sommari per il momento, visto che sono attualmente in corso incontri organizzativi utili a definire gli ultimi dettagli, in attesa delle presentazioni ufficiali alla città. Andato in archivio anche quel fine settimana, si passa al 23 e 24 settembre. Stesso luogo, piazza del Duomo, altro set con stavolta un tuffo nel passato, nastro riavvolto al Medioevo: "In quei due giorni la piazza cambia volto e diventa medievale, come suggerisce il nome Pistoia Medioevo, in una giornata di iniziative organizzate con la Compagnia dell’Orso e la collaborazione del Comitato cittadino". Una quinta edizione con musiche, danze, esibizioni e scherma storica.

l.m.