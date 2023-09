L’esposizione felina internazionale. In arrivo i gatti più belli del mondo

"Tutti con l’età finiscono con l’amare i gatti", scriveva Baudelaire. Presto Quarrata ospiterà un evento che tutti gli amanti di questo piccolo animale domestico non potranno mancare. Sabato 30 e domenica 1 ottobre arrivano i gatti più belli all’esposizione internazionale felina, accolta quest’anno nei locali del forum di Banca Alta Toscana in località Vignole. Una due giorni per vedere le razze di gatto più rare e, perché no, magari anche adottarne uno di quelli meno fortunati. Durante il weekend si svolgerà il campionato internazionale, dove concorreranno i gatti provenienti da tutta Italia che, valutati da una giuria europea, si contenderanno i titoli per le diverse categorie. I più piccoli potranno divertirsi liberando la propria creatività con il concorso artistico - per bambini tra 3 e 11 anni - ‘Disegna il tuo Gatto’. E poi spazi ai gatti domestici del territorio con video proiezioni di clip che ritraggono i più simpatici felini toscani. Un’occasione speciale per immergersi nel mondo dei felini, delle loro caratteristiche e della loro cura in un clima allegro e festoso che vuole coinvolgere grandi e bambini. Chi vuole saperne di più sui gatti può fare domande agli allevatori presenti in gara oppure potrà fare domanda per adottarne uno dal Rifugio del Cane sezione Enpa di Pistoia e dall’associazione Felix&co, entrambe presenti in fiera.

"La partecipazione alla manifestazione è un’occasione per la nostra associazione e soprattutto per i nostri gatti che potrebbero trovare una famiglia interessata a loro fra i visitatori – ha affermato Natalia Sciarillo di Enpa Pistoia –. L’Ente si occupa di gatti da molto tempo e dal 2014 ne promuove l’adozione ogni settimana nella giornata del MicinoDay". L’esposizione internazionale felina è organizzata dal Club Felino di Pistoia, Prato, Firenze sotto l’egida di Enfi (Ente nazionale felinotecnica italiano) e si svolge in collaborazione con la locale pro loco e con il patrocinio del Comune di Quarrata. I biglietti per visitare la mostra sono acquistabili all’ingresso oppure online: sul sito www.ciaotickets.comitbigliettiesp-int-felina-un-gatto-amico-23. Il costo per il biglietto intero è di 6 euro, mentre il ridotto (per bambini tra 5 e 11 anni, ultrasettantenni, militari, diversamente abili autosufficienti, accompagnatori di diversamente abili non autosufficienti) costa 4 euro. Per i più piccoli e per i giovani partecipanti al concorso ‘Disegna il tuo gatto’ sarà presente un omaggio. Le porte della manifestazione saranno aperte sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre dalle 10 alle 18.30.

Samantha Ferri