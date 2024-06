Legge francese. Un successo per il convegno

Un convegno organizzato dal club Lions di Monsummano in sala consiliare a Montecatini, per riflettere sull’introduzione nella costituzione francese del diritto all’aborto. Il club ha invitato come relatrice la professoressa Patrizia De Pasquale, docente di diritto europeo alla facoltà di scienze politiche dell’ateneo Federico Ii di Napoli. A introdurre la tavola rotonda, che aveva lo scopo di riflettere sulle eventuali conseguenze che la decisione francese potrebbe portare negli altri paesi dell’UE e in Italia in particolare, la presidente del club Renata Bonelli. Il 4 marzo 2024 ha segnato un momento storico per la Francia, poiché è diventata la prima al mondo a inserire il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza nella propria Costituzione. Questa modifica costituzionale è stata approvata con un ampio consenso da parte dei deputati e senatori riuniti a Versailles, con una votazione quasi unanime che ha sancito l’inclusione di questo diritto fondamentale nell’art. 34 della Costituzione. La modifica prevede che "la legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà garantita alla donna di far ricorso ad un’interruzione volontaria della gravidanza". Nonostante le opposizioni, la modifica costituzionale è stata approvata con maggioranza. Alcune critiche alla portata innovativa del diritto provengono dalla Conferenza episcopale di Francia che ha espresso disaccordo riguardo alla decisione e ha sottolineato la necessità di proteggere la libertà di coscienza dei medici e del personale sanitario contrari all’aborto.

Giovanna La Porta