Legge di bilancio: Pd a fianco di Spi Cgil

"Uniti contro la legge di bilancio". L’Unione Comunale Pd Pistoia e il gruppo consiliare Pd sostengono la manifestazione organizzata da Spi Cgil Toscana per protestare "contro una legge di bilancio che ignora i bisogni delle persone, in particolare di giovani e anziani, che non prevede investimenti per le nuove generazioni e mira a fare cassa agendo sulle pensioni e sui redditi dei lavoratori": l’appuntamento è per il prossimo 31 ottobre a Firenze (foto d’archivio).

La manifestazione si terrà nel corso dell’intera mattinata al Mandela Forum: insieme alle delegazioni di pensionati e pensionate provenienti da tutta la regione, saranno presenti esponenti della politica, dei sindacati, del giornalismo e dello spettacolo. "Le mancate risposte del Governo, una legge di bilancio sempre più iniqua, l’assoluta mancanza di tutela del potere d’acquisto delle pensioni, la sanità e il futuro delle nuove generazioni saranno al centro dell’iniziativa – spiega una nota – : la giustizia sociale e l’universalità di diritti sono da sempre fra le nostre priorità e vorremmo che a questa lunga lista di tematiche fosse dedicata tutta l’attenzione possibile".

"Ogni volta dalla parte dei più giovani e dei lavoratori, in prima fila nella lotta per i diritti e per garantire a tutti una vita dignitosa – si legge in una nota – , uniamo la nostra voce al già sostanzioso coro che giovedì prossimo sarà a Firenze: siamo al fianco della Cgil anche in questa battaglia. A Pistoia il sindacato pensionati Cgil ha predisposto diversi pullman per consentire la più ampia partecipazione.