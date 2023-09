Legambiente Quarrata: sopralluoghi nei punti critici di Quarrata

Legambiente Quarrata con il suo esercito di volontari non si ferma. Mai. Oggi sarà una giornata importante per chi difende il territorio e la natura. "Ecco il primo evento itinerante della Commissione tecnica e cultura dei volontari di Legambiente Quarrata – fa sapere il presidente Daniele Manetti –. Partiremo iniziando dalle 10 in via Brana, poi ci sposteremo al Molin Nuovo ,poi alle discariche abusive e infine alla Casetta della cultura del bosco della Magia spiegando come tuteliamo l’ambiente e la salute e la sicurezza dei cittadini in collaborazione con gli enti pubblici di controllo ed i carabinieri forestali. Sono svariete centinaia gli interventi che seguiamo come volontari".