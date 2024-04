Legalità e mafie. Incontro con Grasso

Legalità e lotta alle mafie. Un tema attualissimo e importante. Conad Nord Ovest e l’istituto Filippo Pacini lo affrontano con un incontro con il presidente del Senato Pietro Grasso oggi alle 10 all’auditorium dell’istituto Pacini di Pistoia. La mattinata si concluderà intorno 12. L’incontro si inserisce all’interno dell’iniziativa "Pagine di legalità, esempi di cittadinanza", nata come spin off del Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets e realizzata dalla Fondazione Scintille di futuro, voluta proprio dal presidente Grasso per promuovere iniziative di sensibilizzazione dei più giovani ai valori della cittadinanza attiva e consapevole. A Pistoia, Conad Nord Ovest darà l’opportunità agli studenti di incontrare Pietro Grasso e dialogare con lui, condividendo un momento che rappresenta un piccolo seme, per far nascere una nuova primavera di legalità, seguendo il sentiero tracciato dall’azione di Falcone e Borsellino. Fondazione Conad Ets è l’ente no profit del terzo settore, costituito da Conad per valorizzare l’impegno di cooperative e soci a sostegno della comunità.