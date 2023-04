Le tate della famiglia reale inglese in visita ai nostri servizi educativi

Il prestigioso istituto educativo inglese Norland College, con una sua rappresentanza, è in visita a Pistoia per studiare i servizi educativi offerti dal Comune. La delegazione di quattro studenti accompagnati dalla professoressa Rose Drury, è stata ricevuta ieri mattina dall’assessore all’educazione Benedetta Menichelli, dalla dirigente del servizio educazione e istruzione Federica Taddei e dalla coordinatrice pedagogica Clarissa Menici. Durante l’incontro, svoltosi nel salone di villa Baldi Papini, sono stati illustrati alla rappresentanza anglosassone i vari servizi educativi pistoiesi, noti per

essere un modello di eccellenza nella fascia 0-6 anni.

"Questa è un’occasione importate per la condivisione e lo scambio di culture – sostiene l’assessore Menichelli – siamo orgogliosi di come questo rapporto, che continua ormai da dodici anni e che certifica il nostro essere un punto di riferimento importante per l’istruzione". "La qualità per l’educazione dei bambini è eccezionale e appassiona i nostri studenti universitari – ci tiene ad evidenziare la professoressa Drury – la pedagogia, la passione e la curiosità dell’insegnanti nell’approccio all’istruzione sono molto interessanti perché diversi dal modello inglese". "E’ un piacere accogliere: siamo pronti a dare, ma è molto di più quello che riceviamo da questi scambi – dichiara Federica Taddei, dirigente del servizio educazione e istruzione – è una finestra sul mondo che ci aiuta a far crescere l’approccio rigoroso e scientifico di scambi di modelli pedagogici".

L’istituto, fondato a Londra nel 1892 è fin dalla sua nascita considerato essere un’avanguardia nell’educazione della prima infanzia: ancora oggi, per fare un esempio su tutti, Il principe William e la principessa Kate affidano l’educazione dei loro figli a tate diplomatesi al Norland.

Alessio Fattori