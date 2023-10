Le startup dei "Cambiamenti". Premiate le migliori realtà per originalità e innovazione

PISTOIA

Trentanove start-up che fra le province di Pistoia e Prato hanno preso parte all’ottava edizione di "Cambiamenti", il concorso ideato e portato avanti da Cna per andare a premiare nuove ed importanti eccellenze che vogliono affermarsi sul mercato e che portano avanti le più svariate attività: dal turismo sostenibile alle capacità di far studiare la lingua inglese a grandi e piccini; dalla psicologia ai laboratori per i bambini e molto altro ancora. Le quattro vincenti che passano alla fase regionale, e che vincono un contributo di Cna di 500 euro in servizi e consulenze, sono Daniel Prestifilippo, Midable, Lab Jucò e Moebeus: le prime due sono pratesi, le seconde pistoiesi. Il premio di Enegan è andato, ancora una volta, a Lab Jucò di Elena Dragonetti che ha la propria sede in piazza San Bartolomeo. In più tre menzioni speciali per la sostenibilità ambientale a Moebeus, F.M. Company di Miriam Brandimarte di Agliana per l’innovazione tecnologica, ovvero una gestione particolare del mondo wedding, e per l’impatto sociale a Emo Space che voleranno direttamente alla fase nazionale in programma a Roma il prossimo 15 dicembre.

Per Cna Toscana Centro questo percorso di premiazione è stato molto importante, visto che con questi numeri è stato possibile arrivare al quarto posto assoluto in Italia per progetti presentati ed al comando per quanto riguarda la Toscana. Dinamiche costruite nel corso dei mesi e presentate nella sede della start-up Fody di Luca Freschi in via Quasimodo nella zona industriale di Sant’Agostino che ha vinto "Cambiamenti" nel 2022 grazie ad un significativo lavoro dedicato al sociale ed al riutilizzo di materiali tessili recuperati dalla provincia di Prato e poi riutilizzati per coperte da dare a persone ed animali in difficoltà che sta riscuotendo un grande successo ben oltre i confini pistoiesi.

Fra i giudici, c’erano l’assessore alle politiche giovanili e sviluppo economico del Comune di Pistoia Gabriele Sgueglia, il direttore generale di Cna Toscana Centro Cinzia Grassi, così come Gianmarco Barluzzi dei Giovani imprenditori sempre di Cna, Benedetta Squittieri assessore allo sviluppo economico ed innovazione del Comune di Prato e Massimo Ginepri, area manager Enegan. "Il progetto di Cna è veramente interessante per noi – afferma l’assessore Gabriele Sgueglia – i territori di Pistoia e Prato vivono un dinamismo diverso rispetto a qualche anno fa: i grandi centri che ci rubavano, magari, qualche idee sono meno accoglienti e noi troviamo, oggi, un vantaggio competitivo. Ed è importante che le associazioni svolgano questo ruolo". Adesso il percorso prevede la finale regionale in programma il prossimo 23 novembre con le quattro start-up che rappresenteranno Pistoia e Prato con la volontà di puntare davvero in alto.

S.M.