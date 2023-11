Le scuole chiuse per sicurezza. Anche per oggi stop alle lezioni dall’infanzia fino alle superiori

Una settimana decisamente corta per gli studenti della nostra provincia ma, alla luce di quanto successo nelle ultime 48 ore, probabilmente ne avrebbero fatto volentieri a meno. Se il mercoledì era giorno già deputato, ieri e oggi decisamente meno soprattutto perché la permanenza a casa, anziché rispettare il suono della campanella, è stata forzata e tutt’altro che allegra. Alla luce delle varie ordinanze emerse sui territori di lasciare tutto chiuso, per non mettere ulteriormente sotto pressione sia la viabilità che i mezzi chiamati ad intervenire per risolvere le criticità dell’alluvione, non si dà nemmeno adito ad eventuali polemiche. "È stato deciso in una riunione con tutti gli altri sindaci e in particolare con quelli della Piana – afferma il primo cittadino di Pistoia, Alessandro Tomasi – vista la drammatica situazione che tanti territori stanno affrontando in queste ore. A Pistoia arrivano molti studenti proprio da quei Comuni che più sono stati colpiti e quindi ritengo doveroso chiudere concentrando tutti gli sforzi sulle operazioni della Protezione Civile". Dalle scuole dell’infanzia alle superiori, quindi, ancora a casa: per chi il sabato non va a scuola niente cambia rispetto al solito, di sicuro però la città sarà più vuota e con meno mezzi pubblici in circolazione.

Niente lezione nemmeno negli istituti comprensivi di Quarrata ed anche alla succursale del liceo artistico di viale Montalbano, in una delle zone maggiormente colpite dall’esondazione del Fermulla e dall’acqua copiosa presente nello Stella. Proprio qui rimane la situazione più delicata. Con l’acqua che ha riempito tutto il centro di Quarrata, c’è da fare una attenta valutazione degli interni dei vari edifici e i danni che sono stati riportati, soprattutto da banchi, mobili e arredi scolastici. Lucchetti chiusi, infine, anche nei locali scolastici aglianesi, compreso l’ITC Aldo Capitini e tutti i nidi d’infanzia pubblici e privati: se ne riparlerà lunedì, ci si augura, di rientrare in classe.

S.M.