Le poesie di Spoon River e l’arte di Federica Gonnelli. Un reading spettacolo nella galleria di Casalguidi

E se il racconto degli abitanti dell’immaginaria cittadina di Spoon River, negli epitaffi di Edgar Lee Masters, avesse punti di contatto con l’arte? Se, ciò che è patrimonio immateriale, la parola, s’incontrasse con un altro patrimonio, di tipo tangibile? Accade tutto nel reading spettacolo che si terrà quest’oggi alle 16 allo Spazio Zero Arte Contemporanea di Casalguidi (via Forra di Castelnuovo, 30) nell’ambito della mostra attualmente in corso dal titolo "Vis-à-Vis". L’evento si snoderà svelando i legami intrinseci e le assonanze più o meno celate tra alcune poesie selezionate dall’Antologia e alcune delle opere di Federica Gonnelli presenti in mostra. Ad incontrarsi in questo dialogo saranno la poetessa e traduttrice Francesca Del Moro e la scrittrice e narratrice d’arte Adriana Maria Soldini, con ovviamente le opere di Gonnelli. Gli intertmezzi musicali saranno a cura del violinista e compositore Valentino Cappellini Vienni. L’appuntamento è collaterale alla mostra (a cura di Laura Monaldi) da qualche tempo allestita allo Spazio Zero di Edi Pagliai e Luigi Petracchi dove sono in comunicazione le organze di Federica Gonnelli, le installazioni di Sara Lovari e la pittura di Elisa Zadi. L’invito proposto è quello a guardarsi per quel che siamo, nella nostra realtà sostanziale, per meglio mettersi in gioco con noi stessi e con l’altro, leggendo sì il tempo presente ma volgendo lo sguardo al futuro che ci attende. Significative le esperienze artistiche delle tre artiste in mostra, tutte toscane. Nel contesto dell’evento di oggi sarà possibile visitare la mostra (che resta visitabile fino al 3 febbraio, ingresso libero; info: 339.6595081).

l.m.