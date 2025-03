"Le pioniere delle libertà" le donne che hanno cambiato la Spagna

Un viaggio nella storia delle donne della Spagna rivoluzionaria del secolo scorso che hanno lottato per la costruzione di una società più egualitaria. È questo il tema del libro di libro "Pioniere della libertà" di Marianna Miniati, che sarà presentato domani 22 marzo alle 16,30 nella sala Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti di Monsummano. Marianna Miniati è nata a Pisa nel 1987 e si è laureata in Informatica umanistica all’Università di Pisa.

Appassionata di viaggi, storia e letteratura, apre una parentesi sulla prima metà del XX secolo, ponendo l’accento sul ricordo delle donne appartenenti alla generazione del ‘27 e di come il loro desiderio di emergere tramite l’arte, la poesia, la drammaturgia, il giornalismo e le lotte per i propri diritti faccia eco, tutt’oggi, all’abbattimento di ogni barriera sociale e culturale. Ha scritto il libro "Las Sinsombrero", un almanacco contenente biografie di donne del secolo scorso che hanno lottato per l’affermazione di se stesse in vari contesti sociali e storici. "Pioniere della libertà" è il suo secondo libro che approfondisce lo stesso tema.