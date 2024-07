Le offerte sul territorio. Saldatore con patentino. Un assistente alla persona

Numerosi i posti di lavoro vacanti in questa estate 2024. Partiamo dalla piana pistoiese. L’azienda MG Metallic ricerca un saldatore esperto per saldatura di tipo TIG-MIG-MAG su manufatti di carpenteria metallica, prevalentemente alluminio. I datori di lavoro richiedono, preferibilmente, il possesso del patentino di saldatore. Altro elemento gradito dai datori di lavoro sarà la capacità organizzativa e di risoluzioni problematiche. Le candidature per questa offerta possono essere indirizzate al numero 347 6244228 o all’e-mail [email protected].

Cambiando totalmente genere, la cooperativa "Orizzonti" ricerca un assistente di base alla persona per attività di assistenza domiciliare. La persona si occuperà di assistenza nelle diverse attività di vita quotidiana e aiuto nell’espletamento delle funzioni personali essenziali. Per questa posizione viene richiesta la qualifica ADB o OSS, patente di guida e conoscenze informatiche di base. Gradita, ma non necessaria, esperienza nella mansione. Viene previsto rimborso chilometrico in caso di spostamenti, il lavoro sarà svolto prevalentemente nel comune di Quarrata. La cooperativa offre contratto a tempo determinato 3 mesi a 20 ore, da lunedì al sabato. Per candidarsi è necessario inviare una e-mail a [email protected].

Ad Agliana, invece, si ricerca un addetto alla consegna di prodotti surgelati a bar e ristoranti. Viene richiesto il possesso della patente B e la disponibilità a effettuare trasferte sul territorio nazionale. Orario di lavoro: dalle 6 alle 15, con pausa pranzo. Per candidarsi contattare lo 0574 751330 in orario 12-13 o 17-19. In alternativa, inviare una mail a [email protected].

A Pistoia, infine, azienda ricerca apprendista magazziniere per attività di contabilità di magazzino, movimentazione filati, preparazione spedizioni, compilazione documenti di trasporto. Viene richiesto possesso diploma, buon uso PC per utilizzo del gestionale di magazzino e compilazione documenti di trasporto. Per candidarsi è possibile contattare il numero 0573.1720886 e via e-mail a [email protected].

