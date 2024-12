Le occasioni da non perdere sotto le feste. Tante aperture fino al giorno di Befana

PISTOIAE nel circuito dei Musei Civici, che 2024 è stato? In attesa di poter leggere il dato che ancora non ci è possibile conoscere, proponiamo intanto le possibilità di visita in queste festività natalizie nella rete pubblica (più nel dettaglio parliamo del Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Palazzo Fabroni); il 2 e 3 gennaio saranno aperti dalle 10 alle 14, il giorno di Capodanno invece l’apertura sarà solo pomeridiana dalle ore 16 alle 19, da ieri giovedì 26 a domenica 29 dicembre e dal 4 al 6 gennaio dalle 10 alle 18, il 31 dicembre dalle 10 alle 14 (ingresso gratuito sabato, domenica e festivi).

Anche San Jacopo in Castellare sarà visitabile gratuitamente nei giorni di sabato, domenica e festivi e oggi, dalle 10 alle 18; a Capodanno invece la struttura rimarrà aperta nel solo nel pomeriggio dalle 16 alle 19.

Infine, Palazzo del Tau con l’esposizione temporanea "Marino e Pistoia: di nuovo insieme" vedrà le sue ultime aperture della mostra nei giorni del 4, 5 e 6 gennaio dalle 10 alle 18 (non è richiesta la prenotazione per accedere all’esposizione).