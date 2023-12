Le nostre eccellenze. La top 10 dei fatturati. Conad ’stacca’ tutti: quest’anno 2,5 miliardi

A distanza di dodici mesi, non cambia il podio nella classifica delle aziende top nella nostra provincia in termini di fatturato, secondo quanto riportato dal portale specializzato Reportaziende.it che traccia una fotografia precisissima e accurata, comune per comune, di quelle che sono le realtà principali.

Il primato spetta a Conad Nord Ovest, un colosso nella media distribuzione, avendo anche acquisito oramai da qualche anno anche le catene di Liguria, Piemonte e Sardegna, oltre a tutta la filiera in Toscana: dalla sede di via Bure Vecchia nord nella zona industriale di Sant’Agostino si brinda a un traguardo che pone il gruppo fra i primi in Italia e il più importante del Centro con oltre due miliardi e mezzo. Tanti milioni di euro di fatturato restano ancora nella zona più produttiva del capoluogo con le altre due aziende che completano il podio.

Al secondo posto c’è Sirtam (distribuzione carburanti, in particolar modo il marchio Tamoil ma non solo) che è al secondo posto e staccata in maniera importante rispetto a Conad stessa: qui il fatturato supera comunque il mezzo miliardo di euro attestandosi a 581 milioni e spiccioli.

Terza piazza per Nuova Comauto, lo storico gruppo della famiglia Giusti che vende auto, con 187 milioni di euro di fatturato. A livello di top-10, però, la notizia dell’anno è la performance realizzata dalla Cmsa di Montecatini Terme – siamo nel campo dell’edilizia con un marchio storico in tutta la Valdinievole e non – che arriva al quarto posto salendo dal diciassettesimo del 2021: il fatturato, in questo caso, è passato da 58 a 163 milioni.

Questo exploit fa scendere di un posto la Panapesca di Massa e Cozzile che si attesta al quinto posto di un niente sotto la soglia dei 150 milioni di euro. Al sesto posto, poi, con 147 milioni troviamo la Gradi Gualtiero Srl di Quarrata che altri non è che il marchio storico dal quale è nato il gruppo di carburanti Ala (presente comunque ugualmente nella top-20).

Settima la S.i.d.al sempre di Sant’Agostino con 139 milioni, ed anche qui siamo di nuovo nel campo degli alimentari, all’ottavo posto la Febo di Masotti con 131 milioni, l’ultima oltre quota 100 che rimane davanti al Consorzio Leonardo Servizi che si conferma in grande ascesa ma sostanzialmente stabile rispetto al 2021 con 98 milioni di euro mentre la top-10 è chiusa dal Materassificio Montalese (per intendersi il brand "Per Dormire") subito dietro con 97 milioni e spiccioli di fatturato.

Complessivamente, le aziende della provincia (ricordiamo, per esempio, che in questa classifica non sono comprese le aziende agricole e quindi tutto il mondo vivaistico così come Hitachi che non ha la propria sede legale a Pistoia) sopra la soglia dei 50 milioni di euro di fatturato sono ventidue: per citarne altre, il gruppo Ala (sempre carburanti) che arriva ad 87 milioni staccando la "concorrente" Quattropetroli presente in Valdinievole con 80. Bene anche lo storico marchio In.Com, per quanto riguarda l’abbigliamento, con 64 milioni e oltre i 50 troviamo anche un brand alimentare che si sta facendo sempre più spazio nel mondo dei surgelati come Arbi Dario a Monsummano Terme.

Vedremo se le quattro aziende legate alla galassia dei carburanti subiranno contraccolpi nel 2023 complice i prezzi alle stelle della benzina. Cambia leggermente la panoramica, invece, per quanto riguarda gli utili: Conad Nord Ovest è ovviamente in testa con 39 milioni ma in calo di quasi il 20% rispetto al 2021 edai livelli da pandemia che avevano visto un’impennata dei consumi nei supermercati. A debita distanza, al secondo posto, la Progress Rail di Cantagrillo (la vecchia Ecm) con poco meno di 8 milioni di euro e terza la In.Com. con sei milioni in mezzo, in crescita rispetto all’anno precedente. E proprio il mondo dei carburanti, però, nel 2022 hanno fatto registrare i maggiori incrementi di utile: clamoroso il +740% della Sirtam e altrettanto notevole il +223% di Ala.

Saverio Melegari