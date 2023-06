LE MOSTRE A TEMA

A tema musicale anche le mostre, una nelle Sale Affrescate "Frammenti", "Mezz’aria" a Palazzo Fabroni, "Non solo parole: musica in Forteguerriana" con esposizione di e alla San Giorgio (dal 17 giugno) "Invito all’opera. Libretti e vinili dai Fondi Annapaola Campori Mettel e Marcello Pagnini". Inserito nel calendario anche l’incontro di domani, ore 18.30, alla libreria Il giardino delle parole di via Pagliucola 115, durante il quale si presenterà il libro di Mariana Branca "Non nella Enne non nella A ma nella Esse: Nicolas Jarr e la musica elettronica dalla fine del ‘900 ad oggi", presenti l’autrice e Andrea Viscusi (possibilità di aperitivo).