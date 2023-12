Le iniziative per le festività. I negozianti se la godono : "La città si è risvegliata"

"L’inizio delle festività di Natale è stato un successo: la città si è risvegliata grazie agli eventi". Parola di Confcommercio, che esprime tutta la sua soddisfazione per l’incipit dello scorso fine settimana. Le iniziative patrocinate dall’associazione di categoria, e organizzate dal Consorzio Turistico Città di Pistoia in sinergia con l’amministrazione e l’associazione culturale del Centro Storico e il supporto di Conad Nord Ovest e Toscana Energia in qualità di sponsor, hanno evidentemente colto nel segno.

"Quando si organizzano e si pubblicizzano eventi dal contenuto attrattivo – commenta Tony De Angelis, presidente del ’Centro Storico’ – l’impatto si vede. Sabato e domenica c’era tanta gente in centro, grazie agli appuntamenti che siamo riusciti a impostare: è una dinamica che crea opportunità per le nostre attività. La strada è quella giusta e va percorsa anche per altri periodi dell’anno".

"Abbiamo assistito a un autentico risveglio del centro storico – sottolinea Giulia Mochi di Django 27 –; nel fine settimana si respirava un’area di magia che, nell’avvicinamento a un appuntamento importante come il Natale, mancava da tempo. La gente che ha inondato vie e piazze ha confermato che questa è stata una sensazione diffusa".

Soddisfatta anche Federica Cioni del negozio Marella: "Un inizio all’insegna di una folla di persone che sono apparse davvero felici di partecipare agli eventi – le sue parole –; del resto, è questo il risultato che si ottiene quando si organizzano iniziative di qualità: l’auspicio è di proseguire su questa strada per tutto il periodo delle feste".

Sulla stessa lunghezza d’onda Yuri Traversari del ’Tabacchino’: "Finalmente ci sono eventi importanti – dice – organizzati in sinergia da parte di soggetti diversi che collaborano con un fine unico. Il weekend è stato un tripudio, c’era tantissima gente, erano tutti molto coinvolti e abbiamo respirato un’atmosfera davvero unica. È stato bello, specialmente, vedere così tante famiglie con i bambini riversarsi per le vie del centro".

Secondo Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, "si tratta della prova del fatto che, quando si lavora in sinergia con una visione e progettualità attuate nei tempi e con le modalità corrette, i risultati non tardano ad arrivare. Siamo felici di contribuire direttamente a questa dinamica, che produce una cascata di effetti positivi sul tessuto commerciale del centro, rendendolo fortemente appetibile nel momento più atteso dell’anno".

Plaude all’iniziativa anche l’assessore alle attività produttive Gabriele Sgueglia: "La grande partecipazione alla quale abbiamo assistito – commenta in questo avvio del Natale testimonia come, grazie al lavoro e alla collaborazione fra le molteplici anime della città, sia possibile creare attrattività per il nostro Centro Città, sia verso i pistoiesi che in proiezione esterna – commenta –; un lavoro di squadra a misura di famiglie e singoli, che produce ricadute evidenti sulla frequentazione e sull’indotto".

