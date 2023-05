Le guide indicano... la retta via "Basta chiusure dei monumenti e limiti di sosta nei parcheggi"

Prosegue la richiesta di maggiore attenzioni, e soprattutto coordinamenti, da parte delle guide turistiche che operano su Pistoia. Trovandosi giornalmente a tu per tu con i turisti che arrivano in città, in taluni casi lavorando anche in altre città, fanno da termometro che misura in tempo reale quali sono le criticità e gli apprezzamenti di Pistoia città d’arte. "Uno dei maggiori problemi a Pistoia è la mancanza di coordinamento, quello che fa la destra non lo sa la sinistra e viceversa. E logicamente non sto parlando di colori politici – ha sottolineato con ironia Emiliano Gentili, guida del centro guide di Pistoia –. Per esempio due sabati fa, nel fine settimana della Croce Rossa, furono alcuni turisti ad avvertirci che in Duomo c’era una funzione fuori dall’orario canonico. Ovviamente nessuno vuol dire quando celebrare o meno una messa, ma se ci fosse un’informazione a monte sarebbe meglio".

Gentili ha portato l’esempio di Pisa, altra città dove lui è guida turistica, e che fornisce ogni mese l’elenco degli eventi che coinvolgono Duomo e chiese principali. "Perché questo non può esser fatto anche qui? Qualcuno ancora pensa che i turisti non tengono conto di queste cose, ma non è così. Bisogna avere più sensibilità – ha commentato –. Così come nelle chiusure. Siamo già nel periodo caldo per i turisti e andiamo verso l’estate. Ci arrivano voci che indicherebbero la volontà di chiudere a rotazione una mezza giornata in più oltre il giorno già esistente di chiusura di tutti i monumenti. Su questo non possiamo essere che contrari. Le chiusure le posso capire a febbraio, certo non adesso". La guida ha colto l’occasione anche per fare un piccolo richiamo su un’altra questione. "Al netto del parcheggio del Ceppo, che non ha limitazioni ma che ci dicono essere non facilmente raggiungibile a causa della mancanza di adeguata segnalazione anche bilingue, i turisti che arrivano con la propria auto nei parcheggi prossimi al centro trovano la limitazione a due ore della sosta a pagamento", ha spiegato Gentili.

"Questo, per una persona che vuole fare un tour completo o guidato, è visto come un problema perché limita il loro dedicarsi tranquillamente a girare la città visto che dovrebbero tornare alla macchina per evitare contravvenzioni. Avevamo da tempo già segnalato. Speriamo che almeno questa cosa riesca ad essere risolta a breve".

Gabriele Acerboni