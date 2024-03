Le donne e il fare impresa. Aziende ’rosa’ in crescita: "Ci sono ancora ostacoli"

Una certezza: l’imprenditoria femminile va. E cresce. Lo dicono i numeri. Quasi 14mila imprese "rosa" attive sono state registrate nel 2023 dalla Camera di Commercio di cui oltre 7.400 a Prato e 6.200 a Pistoia, rispettivamente il 25,8% e il 23,2% del totale delle imprese. Il 66% circa sono imprese individuali, il 20% società di capitali e il 12,2% società di persone e operano soprattutto nel commercio (36,1%), servizi (33,6%), agricoltura (14%), manifatturiero (12%) e persino edilizia (3,5%). Con simili dati si comprende – spiega in una nota Cna – come il pianeta delle donne imprenditrici si stia affermando nel sistema economico toscano e abbia un trend in crescita, ma è un processo costellato di difficoltà oggettive collegato a molti fattori tra i quali la conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro.

Ed è proprio su questi ostacoli che Cna Impresa Donna Toscana Centro, guidata dalla presidente Chiara Pasquali, ha deciso di concentrarsi lanciando "Know & Share", un ciclo di incontri per consentire a tutte le donne imprenditrici di confrontarsi e di condividere buone pratiche per agevolare l’attività delle imprese in rosa.

"L’Iniziativa Know & Share partirà con il primo incontro il 7 marzo prossimo e prevede 4 tappe organizzate dentro le aziende messe a disposizione dalle nostre imprenditrici – spiega Cna Chiara Pasquali –. L’idea nasce con l’obiettivo di conoscere i fabbisogni, i desideri, le difficoltà e le aspettative delle donne imprenditrici del nostro territorio. Favorire questa rete di incontri e lo scambio fra donne che occupano nella società ruoli diversi e che fanno mestieri diversi, può infatti far nascere sinergie importanti che, grazie al sostegno dell’associazione, trovano uno spazio comune di condivisione. Questo ciclo di incontri, che avverrà quasi in concomitanza con la Festa della Donna, consentirà alle partecipanti di conoscere nuove realtà imprenditoriali di successo che di volta in volta ci ospiteranno".

"Si tratta – aggiunge – di 4 aziende completamente diverse fra di loro, guidate da altrettante imprenditrici che si sono distinte nella carriera e all’interno di Cna e che saranno a disposizione delle donne che parteciperanno per avviare questa rete di conoscenza e condivisione".