Le arance contro il cancro anche a scuola

L’istituto Aldo Capitini ha partecipato con grande impegno al progetto "Le Arance della salute" per l’anno in corso, raccogliendo 877 euro per sostenere la ricerca contro il cancro. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Airc, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha coinvolto gli studenti della classe 2A del liceo linguistico del Capitini, che hanno svolto un ruolo chiave nella distribuzione delle reticelle di arance nella scuola. Coordinamento e supporto per l’organizzazione di questa attività, a cura dalle docenti Alessandra Sclocco e Antonella Ciapini, che hanno lavorato in grande sinergia e impegno a partire dalla fase di adesione, fino alla pubblicizzazione e all’allestimento della postazione per la consegna delle arance e delle marmellate. Le attività hanno contribuito a sostenere la ricerca contro il cancro, ma sono anche parte integrante di un progetto più ampio: "Cancro io ti boccio", che coinvolge gli studenti in diverse competenze, tra cui quelle digitali, la creatività e il pensiero laterale. La classe 2A liceo linguistico ha partecipato con entusiasmo al progetto "Le Arance della salute". Il sorriso e l’energia di studenti e studentesse hanno contagiato tutti, rendendo ogni arancia un simbolo di speranza. La scuola ringrazia il dirigente scolastico, Carmine Gallo, che ha reso possibile questa iniziativa e tutti coloro che hanno partecipato o collaborato: docenti, personale Ata e studenti. Il progetto è inserito in una unità di apprendimento multidisciplinare, per affrontare ancora temi cruciali come la ricerca e l’importanza di uno stile di vita sano. La scuola ospiterà anche un ricercatore Airc.

Piera Salvi