Le anteprime del Premio letterario Ceppo

Stagione di anteprime per il Premio Letterario Internazionale Ceppo con un evento rivolto in particolare al pubblico dei giovani già questa settimana assieme a Paolo Di Paolo (che è risultato vincitore del Premio Ceppo per l’infanzia e l’adolescenza) e con delle novità strutturali pensate per tenere vivo il ricordo di Michele Cocchi, psicoterapeuta e scrittore pistoiese che di quei giovani è stato attento ascoltatore, mancato a fine 2022 a 43 anni. Via dunque a quell’immersione nella lettura che da sempre il Premio suggerisce con – intanto - la presentazione di mercoledì 20 novembre (alle 16) alla Biblioteca San Giorgio del libro "Rimembri ancora" (Il Mulino, 2024) di Di Paolo, assieme al direttore del Premio Fabrizio Iacuzzi, Ilaria Tagliaferri e Filiberto Segatto.

Un libro che parla di poesia, scuola e studio, invitando a una rilettura di quella stessa appresa spesso a memoria sui banchi per lasciarsi sorprendere, mettere in nuova relazione scrittura e vita, dimostrando che l’esperienza può riempire di senso quei versi lontani e completarli nel tempo tra amori, ferite, desideri e sogni. "Sono diverse – spiega Iacuzzi - le novità che guardano al tributo a Michele Cocchi, con la scelta condivisa con Paolo Di Paolo, suo estimatore, di far recensire ai ragazzi di tutte le scuole secondarie il romanzo ‘Us’, prevedendo un omaggio dedicato a lui il 28 marzo alla San Giorgio. Per il 2026 è previsto anche il progetto educativo a lui dedicato, il Premio Laboratorio Ceppo Giovani Petrocchi, che prenderà spunto dalle recensioni dei ragazzi ai libri di Michele per la realizzazione di un saggio teatrale con anche testimonianze di chi lo ha conosciuto. Inoltre, la presentazione del libro ‘Rimembri ancora’ apre la Scuola di Poesia 2025, organizzata dal Ceppo che ospiterà poeti e critici fra Pistoia e Pescia. Infine il progetto educativo Ceppo Giovani Petrocchi Arte Poesia Natura vedrà impegnati studenti e insegnanti nel realizzare a marzo dei video sui poeti finalisti al Premio Ceppo Biennale Poesia". Paolo Di Paolo tornerà poi a Pistoia dall’8 al 10 aprile (Biblioteca San Giorgio) per essere premiato e incontrare i vincitori del Premio Ceppo Ragazzi, che riguarda sia la scrittura di recensioni scritte e multimediali sui libri di Paolo Di Paolo e sui classici da lui consigliati, sia elaborati sulle cinque parole chiave da lui scelte per la sua Ceppo Ragazzi Lecture (intensità, pianto, presente, protesta, tempo).

I buoni libri del Premio Ceppo Ragazzi saranno come ogni anno offerti dalla Fondazione Chianti Banca, da spendere nelle librerie Giunti al Punto di Pistoia. Il Premio è realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, con il sostegno della Fondazione Caript, Fondazione Chianti Banca, Giorgio Tesi Group e grazie alla compartecipazione del Comune di Pistoia.