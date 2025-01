Le altre partite aperte in città

Della città che cambia, anche extra-Pnrr, si è parlato a lungo nella conferenza di fine anno del sindaco Alessandro Tomasi. A partire dalla zona della stazione ferroviaria: "Per il parcheggio scambiatore a sud, contiamo di andare a gara nel 2025 – ha auspicato –. Un’opera strategica per cambiare volto a quella zona della città. Sull’area ex Breda, siamo in contatto costante con i proprietari: presto saranno affidati i lavori per le opere pubbliche che dovremo avere in contropartita". Sul piano strutturale, "l’idea di fondo è offrire tutte le opportunità possibili di sviluppo economico al territorio, creando lavoro e ricchezza. C’è molta richiesta dalle aziende per dislocarsi nel pistoiese – ha detto –. Occorre favorire gli investimenti di qualità, con alta concentrazione occupazionale. Noi abbiamo bisogno di differenziare la nostra economia ed essere resistenti alle crisi di settore". A far da contraltare, il nodo infrastrutture: "Rfi vuole chiudere la partita del raddoppio ferroviario – ha concluso Tomasi –. Risolta poi la questione alta velocità a Firenze, dovremo giocoforza pensare a una sorta di ’metro di terra’ per incentivare gli spostamenti su ferro".