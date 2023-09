Lavori sull’A11. Ecco le chiusure e le alternative

Lavori e disagi sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione delle barriere. La stazione di Montecatini Terme sarà chiusa dalle 22 di stasera alle 6 di domattina, in entrata verso Firenze. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Chiesina Uzzanese. Sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata per chi proviene dalla stazione fs: si potrà percorrere lo svincolo esterno di entrata dall’ippodromo. Altra chiusura dalle 22 di domani alle 6 di venerdì mattina, in questo caso l’uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiesina Uzzanese. Chiuso anche lo svincolo esterno di uscita verso la stazione fs: si potrà percorrere lo svincolo esterno di uscita verso l’ippodromo.