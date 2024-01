Lavori in via della Quiete. La zona cambia volto

Via libera alla ristrutturazione e manutenzione straordinaria del primo stralcio di via della Quiete nel tratto adibito a parcheggio interno per le palazzine storiche del quartiere delle Casermette e che invece, nelle intenzioni dell’amministrazione, dovrà tornare ad essere fruibile a tutti e soprattutto transitabile per dare un ulteriore collegamento tra via Pagliucola e via dei Macelli. È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica che prevede un esborso complessivo di 300mila euro necessari per cambiare volto a tutta la zona. Attualmente la situazione di questo tratto di strada è tutt’altro che soddisfacente con una pavimentazione disastrata, zone a verde poco curate ed una illuminazione da doverci rimettere mano. È da qui che si ripartirà: scavi per posa di tubazioni, griglie e quant’altro, predisposizioni per impianto di irrigazione delle aiuole, nuove fondamenta per i marciapiedi fino alla completa riasfaltatura e riapertura della strada che sarà a senso unico a metà: dall’ingresso da via Caduti del Lavoro girando a destra si andrà soltanto verso la Brana con il doppio stop all’altezza di via dei Macelli, mentre girando a sinistra ci si immetterà, sempre con apposito segnale di stop, in via Pagliucola. I tempi stimati per la realizzazione di tutta l’opera sono di sei mesi: adesso bisognerà andare avanti con la procedura tecnica per i progetti definitivi ed esecutivi per arrivare al bando e al cantiere.