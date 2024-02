Lavori in piazza San Francesco, nuova viabilità e accesso al parcheggio

Per permettere i lavori di riqualificazione di piazza San Francesco, partiti nei giorni scorsi, sono previste modifiche alla viabilità oggi, dalle 14.30 alle 18.30.

In via del Molinuzzo sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto i mezzi di soccorso e di emergenza. In viale Petrocchi provenendo da sud e cioè dalla rotonda di Porta Lucchese sarà possibile svoltare solo a destra all’intersezione con via Bindi o a sinistra in via Selvaggia Vergiolesi: sarà vietato proseguire verso via del Molinuzzo e Piazza san Francesco. Chi proviene da Porta al Borgo o via Dalmazia, dovrà svoltare all’intersezione con via Desideri (non sarà infatti possibile proseguire a dritto verso Largo Molinuzzo), ad esclusione dei mezzi di soccorso e di emergenza. In via Gherardeschi (intersezione con viale Petrocchi) sarà in vigore la direzione obbligatoria a destra, ovvero verso Porta Lucchese. Il percorso alternativo per raggiungere Piazza San Francesco provenendo da sud, cioè dalla rotonda di Porta Lucchese, è lungo via Sacconi, via Puccini e corso Gramsci. Chi proviene da via Dalmazia (zona nord) potrà arrivare in piazza San Francesco proseguendo in via dello Specchio, via dei Pappagalli e corso Gramsci. Sarà vietato l’accesso al parcheggio Porta al Borgo da piazza San Francesco. Sara possibile entrare da via Porta al Borgo.