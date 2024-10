Lavori fermi alla pista d’atletica dello Barni, l’affondo di Gorbi

Nel prossimo consiglio comunale si parlerà anche dello stato d’avanzamento della pista d’atletica del Barni. L’ex vicesindaco Federico Gorbi ha presentato un’interrogazione sull’argomento, non risparmiando una "stoccata" alla giunta della quale ha fatto parte fino a poche settimane fa: "Il progetto esecutivo di rifacimento della pista di atletica di Casalguidi è stato approvato il 18 novembre del 2022 e i lavori sono stati consegnati alla ditta esecutrice il 17 luglio del 2023. L’intervento avrebbe dovuto concludersi in 105 giorni, quindi nei primi di novembre del 2023. Ma a quasi un anno di distanza, sembra ancora lontano il termine dell’opera". L’attuale consigliere di Uniti per Serravalle si è focalizzato sulle ripercussioni che il cantiere ancora in corso ha sulle società che lo utilizzano: "Le società sportive che utilizzano l’impianto sportivo “Giancarlo Barni“ di Casalguidi sono penalizzate perché non possono servirsi della struttura e ciò provoca danni enormi che certamente hanno un impatto notevole su realtà come il Casalguidi Calcio 1923 e l’Atletica Mcl Ariston. Molti ragazzi infatti stanno rinunciando a praticare sport in attesa di avere finalmente un impianto efficiente. Inoltre ci sono i genitori dei giovani atleti che sono costretti a organizzarsi per accompagnare i figli agli allenamenti e alle partite in impianti spesso lontani da Casalguidi, una situazione che non trova giustificazioni nemmeno nella scusa della mancanza di personale, perché i tecnici che hanno preferito trasferirsi ad altri enti se ne sono andati quando ormai i lavori alla pista di atletica dovevano essere già ampiamente terminati. E’ vero che, rispetto a quanto previsto inizialmente, è stato aggiunto l’impianto di irrigazione del campo di calcio, ma è altrettanto vero – conclude Gorbi – che nella vicina Pistoia è stata completata una pista di atletica a otto corsie in poco più di un anno e durante il covid".

G.F.