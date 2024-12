Lavori al cimitero. Trecentomila euro per l’ampliamento

Approvato il progetto per l’ampliamento del cimitero comunale di via degli Oleandri. Importo dei lavori: 300mila euro. L’ultimo intervento risale al 2018. "Abbiamo bisogno di nuovi loculi - spiega il sindaco Marzia Niccoli - e per questo si è resa necessaria una seconda fase di lavori già prevista nel piano dell’architetto Marco Tambellini". Stavolta l’incarico è stato affidato all’ingegnere Eugenio Madera. Il cimitero è formato da quattro principali campi. A nord si trova la cappella, a ed te ovest i loculi e gli ossari. "Il nuovo intervento - spiega il primo cittadino - prevede proprio un allargamento dei loculi e degli ossari". Con una costruzione moderna: i loculi, ad esempio, saranno realizzati in vetroresina. Verrà poi realizzata la copertura delle celle funerarie. E’ previsto anche un innalzamento con nuovi camminamenti. Tutte le strutture dei loculi in vetroresina saranno rivestite sui lati rimanenti esterni in cartongesso intonacato. "Sarà poi rinnovato l’impianto votivo - dice ancora Niccoli - oltre a quello elettrico". Tempi di attuazione previsti, 150 giorni.

Soddisfatto il primo cittadino: "E’ una esigenza giustamente sentita dalla comunità ed è giusto che venga soddisfatta". La nuova operazione di ampliamento consentirà di garantire 60 loculi e 40 celle ossarie. "Si svilupperà con una forma a elle - spiega Niccoli - e le celle mortuarie saranno coperte da una pensilina in acciaio". Sul fronte delle celle sarà anche realizzato uno spazio pavimentato. Insomma, un impatto più fruibile per coloro che si recano quotidianamente a far visita ai propri cari defunti.

Giovanna La Porta