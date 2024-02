Lavoratori edili alluvionati. Arriva un aiuto dalla Cassa

Un contributo straordinario

di 500 euro per tutti i lavoratori edili che sono iscritti alla Cassa Edile provinciale e che hanno subito danni, accertati e documentati, dall’alluvione dello scorso 2 novembre. Un disastro che ha gettato nello sconforto tutta la piana pistoiese e non soltanto e che ha visto, e vede, famiglie e imprese affrontare grandi difficoltà. L’annuncio di questa significativa misura arriva da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil: in questo modo le sigle sindacali vogliono dare un segnale concreto nei confronti di tutte quelle persone che lavorano nell’edilizia e che hanno riscontrato problematiche nelle proprie abitazioni e nei propri beni dalle ondate di piena arrivate tre mesi fa e che hanno colpito duramente soprattutto la comunità di Quarrata e di Montale. Allo stesso modo, sempre la Cassa Edile metterà a disposizione un sostegno per le imprese danneggiate.

"Non posso che essere soddisfatto per questa iniziativa – afferma il referente pistoiese Filca Cisl, Daniele Vaccaro – perché va considerata come un segnale di supporto che vogliamo dare ai lavoratori della provincia. La Cassa Edile di Pistoia conferma il suo impegno a fornire aiuto concreto e tangibile ai propri iscritti, dando un piccolo contributo alla ripresa e alla ricostruzione delle famiglie e imprese".

La furia delle acque, infatti, ha colpito abitazioni, attività industriali e mezzi necessari per operare nel settore dell’edilizia: sulla stessa lunghezza d’onda di vicinanza ai lavoratori del comparto anche Davide Chiappinelli, per Fillea-Cgil, e Francesco Romano della Feneal Uil. Il contributo sarà erogato dopo aver presentato la propria domanda entro il 31 marzo prossimo: tutte le informazioni sono disponibili nelle sedi sindacali.

S.M.