Lavachiara in ritmo. Sorriso al tie-break

Prosegue il magic moment di Zona Mazzoni Pistoia e Lavachiara Buggiano, alza bandiera bianca il Pistoia Volley La Fenice: l’ottavo turno d’andata di serie D femminile e il sesto di D maschile ci hanno raccontato questo. Nel girone B di D donne, Buggiano passa in rimonta 3-2 (20-25, 25-27, 25-16, 25-19, 15-8) a Santa Maria a Colle contro la Libertas System Volley; niente da fare, invece, per La Fenice a Calenzano (3-0). Domani le pistoiesi anticipano il prossimo turno, ospitando il Baccicampi dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia. In graduatoria, Buggiano è terzo a 18 in compagnia di Calenzano e Campi Bisenzio; Pistoia è decima con 7 punti. Nel raggruppamento B di D uomini, i Vigili del fuoco violano 3-0 il campo di Borgo a Mozzano infliggendo una lezione alla Libertas Ponte a Moriano. In classifica, Zona Mazzoni in testa a 15 in coabitazione con San Miniato. In una situazione d’emergenza e sotto 2-0, Buggiano ribalta il risultato e porta a casa due punti d’oro.