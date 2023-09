L’auto si ribalta 57enne ferita a una mano

Brutta avventura per due escursionisti della Montagna che si erano recati nei boschi della zona di Pratorsi, sopra l’abitato di Gavinana. L’auto su cui stavano viaggiando si è ribaltata adagiandosi su di un fianco dopo che, a quanto si apprende, una ruota era finita in cunetta. A fare le spese più gravi una 57enne abitante nella zona, la cui mano è rimasta seriamente infortunata. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che l’hanno soccorsa in collaborazione con gli uomini della Croce Rossa di San Marcello. Lo stato di salute della donna, Con i soccorsi, attivati in codice rosso (poi declassato a giallo) era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso 3, che ha trasportato la signora all’ospedale fiorentino di Careggi.