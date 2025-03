L’assessore Saccardi: "Questo è un esempio per altre realtà"

A margine dell’incontro di presentazione del progetto Riccio, esprime grande soddisfazione l’assessore regionale Stefania Saccardi. "Un bellissimo progetto- commenta -che è stato realizzato in una Società della Salute dove siamo stati capaci di mettere in sinergia le competenze sociali, quelle sociosanitarie, nove aziende che si sono messe a disposizione, due cooperative sociali, con le risorse che noi abbiamo messo a disposizione. Il progetto dimostra come l’agricoltura può essere uno strumento straordinario di inclusione sociale e autonomia per persone con fragilità. Tutto questo si realizza se si fa sinergia e si riesce a mettere insieme tutte le risorse che ci sono. L’agricoltura sociale è un’opportunità straordinaria, che consente a tante persone di avere una speranza nel futuro, ma anche alle aziende di sperimentare come sia bello riuscire a lavorare con persone con fragilità".

Orgoglioso del lavoro fatto il direttore della Sds, Stefano Lomi: "è un progetto importante per la Valdinievole- aggiunge –si iscrive nel solco dell’esperienza dell’agricoltura sociale, che sul territorio si sviluppa da più di dieci anni, è si arricchito di una serie di elementi innovativi, un modo diverso di selezionare le persone che partecipano a questi percorsi. È nata l’equipe di inclusione socio lavorativa, che permette di fare una presa in carico complessiva di persone che hanno il desiderio di avviare un percorso, coinvolgendo aziende che hanno dimostrato competenze non solo professionali, ma anche nell’area delle abilità sociali, capaci, cioè, di garantire non solo l’acquisizione di elementi legati all’attività agricola, ma anche di restituire a queste persone una dimensione legata alla convivialità, allo stare insieme, alla socialità, che arricchisce ulteriormente il progetto".

E.C.