L’arte teatrale incontra il sapere della psicologia. Torna il corso per dimenticare ogni forma di stress

Non un corso di teatro né un seminario di psicologia, semmai l’incastro naturale di due mondi apparentemente lontani che qui dimostrano l’efficacia l’uno per l’altro. Si intitola "Primavera no stress: psicologia e teatro al parco" ed è un ciclo di sei incontri promosso da Anses-Associazione nazionale stress e salute che tra le diverse sedi in tutta Italia ne ha una anche a Pistoia, in via Spartitoio 15. Il corso, che torna dopo un 2022 da record di partecipanti, avrà inizio a maggio e si terrà nel parco del Villone Puccini, a Pistoia, polmone verde cittadino nonché luogo del cuore per molti pistoiesi. Queste nel dettaglio le date proposte: il 6, 13, 20 e 27 maggio e il 3 e 10 giugno, in orario 18.45-20.15. A guidare il gruppo la dottoressa Julia Anna Freisleben, psicologa e psicoterapeuta, accompagnata dall’artista Lorenzo Pratesi che curerà invece la parte teatrale. Entrambi sono membri di Anses, la cui costola pistoiese è presieduta dalla dottoressa Sabrina Ulivi.

L’associazione si distingue non solo per gli approcci seri e scientifici al tema dello stress, ma anche per far ricorso a tecniche più leggere per arrivare a tutta la popolazione e a tutte le età. "Primavera no stress: psicologia e teatro al parco" azzera la distanza tra questi due mondi, in modo leggero e decisamente primaverile tra giochi teatrali, mimica, prossemica e piccole perle di psicologia per scoprire di più di se stessi e per immedesimarsi meglio negli altri divertendoci. Per informazioni e costi è possibile scrivere all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonare al 393.3690066 oppure al 348.1160152.

linda meoni