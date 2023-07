L’arte di Bartolozzi racconta Cristo E arriva la benedizione del Papa

"Sua Santità assicura un ricordo nella preghiera e, mentre invoca l’intercessione della Vergine Maria, imparte la Benedizione Apostolica, che volentieri estende ai membri di codesta Arciconfraternita". E’ quanto si legge nella missiva che la La Segreteria dell’Arciconfraternita di Misericordia di Pistoia ha ricevuto direttamente da un portavoce di Papa Francesco, in seguito all’invio al Santo Padre del catalogo della mostra di Flavio Bartolozzi "Il Vangelo secondo Giovanni" . Una risposta gradita e prestigiosa, di cui il presidente dell’arciconfraternita di via del Can Bianco, Sergio Fedi, ha voluto mettere al corrente la cittadinanza, per condividere la benevolenza nei confronti di Pistoia da parte della Santa Sede. l’idea di donare al Papa il catalogo è nata proprio in seno alla Misericordia, dopo aver letto che papa Francesco ha scritto la prefazione al libro "Una trama divina" di Antonio Spadaro, nel quale si parla di una sceneggiatura inedita di Martin Scorsese incentrata sulla figura di Cristo. Il Santo Padre nella prefazione invitava scrittori e registi e per estensione tutti gli artisti, a raccontare il messaggio di Gesù, per ridare un’immagine contemporanea alle sue parole.

La Misericordia di Pistoia ha così voluto fare dono del libro nato dall’evento alla Galleria d’Arte ArtistikaMente in cui sono state presentate da Roberto Agnoletti e Nazario Scelsi le otto acqueforti che compongono "Il Vangelo secondo Giovanni" di Flavio Bartolozzi. Un’opera del 1975 e di straordinario impatto in cui l’ artista coniuga la sacralità dei temi con l’espressione figurativa del quotidiano contemporaneo, che non poteva che giungere gradita al Santo Padre come segno di recepimento del suo appello. Del resto, come aveva anticipato Fedi in una prima lettera al papa, la tradizione pistoiese degli artisti contemporanei è da sempre vicina alla figura di Cristo.

"Da Iorio Vivarelli a Antonio Berti a Flavio Bartolozzi. Quest’ultimo donò, nel 2013, a Sua Santità, con il nostro supporto, le opere dedicate al "Cantico delle Creature" di San Francesco di Assisi "il Francesco dei Poveri e degli Ultimi" - si legge nella lettera del presidente della Misericordia - Ci soffermiamo su Bartolozzi che collabora da sempre con noi per proporre il Cristo tra le genti pistoiesi, come lo dimostrano le sue opere presenti nella nostra sede e in alcune chiese della città. Nella Chiesa della Vergine ci sono cinque altorilievi, della Via Crucis, scelti dall’Architetto Giovanni Michelucci che ritenne il linguaggio di Bartolozzi di alto potere espressivo e facile comprensione".

Daniela Gori