L’arte di assaporare. Al via "La Toscana in bocca"

PISTOIA

Il countdown è finalmente arrivato allo zero. Inizia oggi la settima edizione de "La Toscana in Bocca – L’arte di assaporare", che torna a Pistoia a distanza di quattro anni dall’ultima volta. La kermesse, organizzata fino a domenica (orario 12-24) dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promossa da Confcommercio Pistoia e Prato, va in scena nello spazio espositivo della Cattedrale ex Breda, dove alle 12.30 è previsto il taglio del nastro. Dopo i saluti di organizzatori, istituzioni, sponsor e partner, la manifestazione – ad ingresso libero - comincerà con il primo pranzo: i visitatori avranno l’occasione di attingere da 60 portate differenti preparate da 30 tra i migliori ristoratori toscani. In che modo? Scambiando i soldi alle casse, che distribuiranno apposite fiches (le "Bocche") rispettivamente del valore di 0,50 euro, 1 euro e 10 euro. Il menù strizzerà l’occhio alla tradizione, aprendosi a rivisitazioni in chiave contemporanea.

Dopo il pranzo, alle 15, ecco il primo evento, che sarà dedicato ai bambini: un "Laboratorio per piccoli chef" a cura di Wonderpark, con materie prime del territorio. Alle 16:30 sarà invece il momento del primo Cooking Show insieme ai ristoratori de "La Toscana in Bocca", mentre alle 17.30 – nell’Area Experience – partiranno le degustazioni di prodotti locali messi a disposizione da Coldiretti Pistoia. L’avvicinamento alla cena sarà condito da un secondo Cooking Show (alle 18) e da una degustazione guidata da Ais con abbinamento tra vini e materie prime (alle 19). Lo spettacolo proseguirà, dopo cena (dalle 22), con il live sul palco dei Gary Baldi Bros: il gruppo trasporterà il pubblico attraverso le nostalgiche atmosfere della musica anni ’90, con una eclettica rivisitazione 2.0.

Domani si comincerà con gli ospiti illustri. Il primo di questa edizione sarà Federico Fusca. Dopo il talk, lo chef pistoiese siederà in giuria per il contest dei ristoratori, sfida che rappresenta uno dei momenti più attesi de "La Toscana in Bocca". Sabato, invece, i riflettori saranno puntati sullo show cooking con degustazione dello chef stellato Claudio Sadler. Infine, domenica toccherà a Giorgio Barchiesi, più noto come Giorgione: alle 19 comincerà il suo talk sui temi della ristorazione, poi si intratterrà alla Cattedrale ex Breda per tutta la sera. Prima di lui, alle 17, sarà la volta dell’antropologo, scrittore e fotografo Marco Aime, per una conferenza dal titolo "Un mondo in tavola: storie di viaggi e di cibi".

Francesco Bocchini