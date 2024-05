Domenica torna ’Vininsala’. Oltre quaranta produttori per degustazioni e buon cibo

VininSala torna a Pistoia e lo fa con l’obiettivo di raddoppiare l’appuntamento nel 2024. Domenica 5 maggio, nel centro storico cittadino, andrà in scena la manifestazione dedicata alla degustazione enologica che vedrà la presenza di oltre quaranta produttori vinicoli provenienti da tutta la Toscana, per più di cento etichette, fra rossi, bianchi e bollicine, a disposizione. Come detto, l’intento è quello di replicare l’evento, che nelle scorse edizioni ha sempre fatto registrare un importante numero di presenze, nel mese di ottobre. L’appuntamento è organizzato dal Comparto Sala e dal Consorzio Turistico Città di Pistoia, con il Patrocinio del Comune di Pistoia, in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Coldiretti. L’evento si snoderà dalle 12 alle 20 nelle principali vie del centro comprendendo, tra le altre, piazza della Sala, piazza degli Ortaggi, via dei Fabbri, via di Stracceria e via del Lastrone. La giornata dedicata al vino si svolgerà in sinergia con la mostra ‘60 Pop Art Italia, aperta fino al 14 luglio a Palazzo Buontalenti: durante la manifestazione saranno infatti distribuiti ai partecipanti, fino a esaurimento, biglietti gratuiti per l’esposizione. "L’amministrazione accoglie sempre col sorriso iniziative come questa – ammette Gabriele Sgueglia, assessore con delega allo sviluppo economico e al commercio. Vininsala è un evento che ogni anno ha portato in città un gran numero di persone e di visitatori, riuscendo a mettere in mostra ciò che di bello può offrire Pistoia. L’idea di "raddoppiare" l’iniziativa, proponendo un’altra giornata dedicata al vino ad ottobre, è un ulteriore incentivo a lavorare nel miglior modo possibile. Questo mese di maggio la città sarà popolata da eventi che non possono far altro che ravvivare il centro storico e siamo certi che anche Vininsala fornirà il proprio importante contributo". I visitatori potranno acquistare apposite card per le degustazioni (al costo di 10 euro si potranno fare 3 degustazioni) alle casse di via Roma, davanti alle Poste, e in piazza della Sala. Con l’acquisto verrà dato anche un bicchiere, previa il versamento di una cauzione da 5 euro, e una mappa destinata a facilitare il percorso. "VininSala – è il commento del Vicedirettore di Confcommercio Pistoia e Prato, Marco Leporatti – attrae ogni anno un grande pubblico composto da residenti e visitatori esterni. La formula è collaudata e si consolida ad ogni edizione: ci consente di valorizzare le migliori produzioni vinicole del territorio ed i locali che le ospiteranno. Una così ampia proposta di degustazioni di qualità catalizza l’attenzione collettiva, posizionando sempre di più Pistoia sulla mappa del percorso di competitività regionale che stiamo disegnando insieme a tutti gli stakeholder. Non a caso, all’interno del nostro Piano strategico di competitività, l’enogastronomia viene individuata come una delle principali direttrici di sviluppo".

Michele Flori