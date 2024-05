Zoppas (Ice) in visita nei vivai

Oltre 15mila tipi di piante diverse, con il 90% dell’intera produzione destinata all’esportazione in oltre sessanta paesi. E’ questo il quadro del viviamo ornamentale della nostra provincia presentato dal presidente di Coldiretti Pistoia Fabrizio Tesi in occasione della visita alle maggiori aziende vivaistiche del territorio di Matteo Zoppas, presidente dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). La visita, organizzata dal senatore e sottosegretario Patrizio La Pietra e dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tommasi, ha mostrato al presidente dell’Ice l’eccellenza delle produzioni e l’efficienza della logistica in vivaio, a cominciare dalla Giorgio Tesi Group, di cui il presidente di Coldiretti è rappresentante legale.

Presenti il direttore di Coldiretti Pistoia Francesco Ciarrocchi, il presidente del Distretto vivaistico di Pistoia Francesco Ferrini, il consigliere regionale Alessandro Capecchi ed Elena Righetti, doganalista. Fabrizio Tesi ha ricordato a Matteo Zoppas che l’export di piante vive delle aziende pistoiesi rappresenta il 40% del totale italiano, 357 milioni su 893 milioni di euro nel 2023. "Abbiamo illustrato all’Ice la strategicità del polo vivaistico, un sistema di piccole, medie e grandi imprese che opera in modo sinergico – ha spiegato Tesi –. Siamo una grande realtà che fa bene a tutta l’economia italiana. Il supporto di Ice è essenziale affinché i nostri primati portino sempre maggiori vantaggi. I problemi non mancano e dobbiamo sempre essere reattivi alle continue novità. La visita del presidente Zoppas, che ha dimostrato sensibilità ed un approccio improntato alla concretezza, che sicuramente renderà ancora più efficaci i rapporti con l’Agenzia, a beneficio di tutto il settore".