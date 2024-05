La tradizione dei canti popolari rivive a Saturnana. I "Toscanto" oggi saranno alla pieve di San Giovanni

È un sabato ricco di musica quello in arrivo a Saturnana. Saranno canti tipici della tradizione toscana ad aprire le musiche dalle 16.30, sul sagrato della pieve di San Giovanni, per celebrare il maggio accompagnati dai Toscanto. Il pomeriggio, che prevede una merenda offerta a tutti i partecipanti a partire dalle 17.30, è organizzato con l’associazione per il Laboratorio di Saturnana, il circolo Arci paesano e la parrocchia, oltre che con il sostegno della sezione soci Coop di Pistoia. Filo conduttore del pomeriggio saranno canti d’amore, in serenate, rispetti, contrasti, stornelli e filastrocche, modi di dire, usanze e mestieri scomparsi: lo specchio di una cultura profonda e genuina tramandata dalla tradizione orale e legata a un tempo ormai perduto dove la vita scorreva con i ritmi e i tempi decisi dalla natura. Il gruppo musicale Toscanto è formato da Michela ‘Joan’ Bacci (voce solista), Maurizio Benvenuti (basso acustico, voce solista, cori), Andrea Geri (organetto diatonico, percussioni) e Luca Vivarelli (chitarra acustica, percussioni). Lavora da molti anni nell’ambito della musica di tradizione ed esegue canti provenienti per la maggior parte dalla montagna pistoiese, ma anche dal Valdarno, dal Mugello, dal Chianti, dal pesciatino e dalle province di Pisa e Siena.

"Chi dice mal di me" è il titolo, allusivo appunto ad alcune espressioni dialettali del mondo rurale, del primo cd registrato dai Toscanto, eseguito mettendo in musica i canti trascritti nei quaderni delle scuole elementari esposti in una mostra del 1929, in occasione della celebrazione della definitiva costituzione della Provincia di Pistoia.

linda meoni