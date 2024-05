Lavori in via di Lucciano e via Lunga. Disposte le prime analisi tecniche

L’obiettivo resta quello di ricucire in via definitiva le ferite lasciate dall’alluvione. E pochi giorni fa, a fronte di oltre 5mila euro di spesa, il Comune di Quarrata ha affidato gli incarichi relativi alle indagini geologiche e tecniche che dovranno fornire tutti gli elementi necessari per poter poi provvedere alla progettazione dell’intervento di ripristino totale della viabilità. Sono gli ultimi sviluppi in ordine cronologico relativi allo stato di via di Lucciano e via Lunga o Diacci, di fatto ancora impraticabili ad oltre sei mesi dai fatti a causa dei danni causati dalla violenza degli eventi atmosferici del 2 novembre scorso. Qualcosa però sembrerebbe muoversi, in termini concreti: qualche giorno fa, il Comune ha ad esempio incaricato un’azienda specializzata di procedere con l’effettuazione di cinque prove penetrometriche a Colle, in via di Lucciano, ispezioni tecniche c he servono a sondare la resistenza dei terreni.

I tecnici effettueranno quindi delle analisi sul posto per saggiare l’attuale consistenza del fondo. E preleveranno un campione di terreno a supporto del progetto di fattibilità tecnico economica-esecutivo dei lavori per il ripristino post-alluvione delle opere di sostegno alla strada. Dopo aver finito, ripeteranno poi l’operazione, ma una volta sola, anche in via Lunga, con il medesimo scopo. Indagini che dovrebbero entrare nel vivo a breve, per poi poter proseguire con i progetti.

E sotto questo aspetto c’è già un cronoprogramma di massima: l’auspicio dell’amministrazione è di far sì che l’iter burocratico possa completarsi entro l’inizio dell’estate, per poter poi far partire il cantiere. Si punta a rendere nuovamente percorribili le due strade entro le prime settimane del prossimo autunno, chiudendo il lavoro ad ottobre. Il territorio quarratino è del resto stato fra i più colpiti dall’alluvione, per quel che riguarda la Piana (e non solo): l’elenco dei verbali di somma urgenze e delle perizie approvato dalla giunta presenta quarantatré singoli interventi che spaziano da meno di 30 euro ad oltre 230mila, per un totale che ammonta a 971mila euro. E’ insomma servito quasi un milione di euro per espletare le operazioni più urgenti legate ad una prima messa in sicurezza della città. Ma per completare l’opera sarà necessario un ulteriore sforzo.

Giovanni Fiorentino