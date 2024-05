Due pm passano a Firenze. Il saluto del procuratore: "Un lavoro determinante"

Inchieste corpose, portate avanti con scrupolo, determinazione e senso della misura. La più delicata, che il procuratore capo Tommaso Coletta ricorda è quella su un giro di false vaccinazioni, il primo caso che ha visto imputato un medico no vax. L’ultima che ha visto impegnati i sostituti procuratori Linda Gambassi e Luisa Serranti è quella che ha fatto emergere i dissesti finanziari della Us Pistoiese. In tutti i casi, è emerso l’impegno e insieme il grande equilibrio dei magistrati, come ha ricordato ieri mattina il procuratore capo Coletta, durante il saluto che si è svolto nell’atrio del Tribunale in piazza del Duomo. Da lunedì, infatti, i sostituti Linda Gambassi e Luisa Serranti prenderanno servizio a Firenze. Una scelta evidentemente dettata anche dalla esigenza di conciliare le necessità famigliari, ma che peserà non poco sull’organico pistoiese, dal momento che, come conferma lo stesso procuratore capo, non sono attesi nuovi arrivi di personale prima di un anno. Se si considera il peso delle inchieste che i due magistrati hanno diretto, si tratta per Pistoia di una perdita di non poco conto.

Ma ieri mattina è stato il momento dedicato ai saluti, non privo di commozione per i magistrati, che sono a Pistoia da diversi anni (la dottoressa Gambassi dal gennaio del 2016, e la dottoressa Serranti da novembre del 2017).

"Siete state due pubblici ministeri equilibrati – ha ricordato il procuratore Coletta –.Tra le tante vicende, desidero ricordare una in particolare: quella occorsa durante il difficilissimo periodo epidemiologico, la prima in Italia su un medico no vax. Io, preoccupato come procuratore per i risvolti sociali della vicenda, premevo per una rapida e immediata conclusione cautelare. Voi, pubblici ministeri equilibrati e accorti, mi chiedevate un minimo di pazienza, per irrobustire la prova. Ed avete avuto ragione voi, secondo il risultato giudiziario che è stato conseguito. Siete e dovete continuare ad essere due pubblici ministeri sereni". Poi il saluto della presidente dell’Ordine degli avvocati, Cecilia Turco, che ha ringraziato i magistrati per "la capacità di rapportarsi al foro pistoiese sempre in maniera equilibrata, e quella, tutta femminile, di sapersi destreggiare in più ambiti, così da saper dare un senso più relativo alle cose".

"Ci illudiamo di aver dato il nostro piccolo contributo al lavoro portato avanti dalla Procura – ha detto commossa la dottoressa Gambassi –. Voglio ringraziare i colleghi, tutta la squadra della Procura, la Finanza e il colonnello Giovanni Sardella e il maresciallo Francesco Marraccini".

"A Pistoia ho trovato un ambiente umanamente meraviglioso – ha ricordato la dottoressa Serranti –. Ho ricevuto da tutti un arricchimento personale e professionale e credo che insieme abbiamo raggiunto ottimi risultati".

