L’arte a portata di tutti. Uno show room in centro

Un luogo nuovo, dove a farla da padrona sarà l’arte. Apre in via Pacini 15 lo spazio Niccolò Bonechi Arte Moderna e Contemporanea, un ufficio-showroom gestito dallo stesso Niccolò Bonechi che inaugurerà nelle giornate di sabato e domenica, dalle 17 in poi. Non solo serrande abbassate dunque, ma anche nuove scommesse nel segno stavolta della cultura e dell’arte in particolare. "Lo spazio – racconta Niccolò, 38 anni, che tecnicamente si definisce ‘art dealer’, cioè commerciante d’arte – servirà sì da un punto di vista commerciale per richiamare l’attenzione dei collezionisti per presentar loro le opere da me intercettate, ma anche per dare spazio a piccole esposizioni che cambieranno a cadenza circa trimestrale. Mi fa piacere nel mio piccolo poter contribuire ad allargare la proposta artistica cittadina".

Nel campo dell’arte da un decennio, Bonechi era da tempo alla ricerca di una sede fisica per potersi inserire nel tessuto cittadino. Ricerca che si è infine conclusa con il fondo di via Pacini 15. "Lo showroom si trova orgogliosamente nella linea d’arte cittadina si direbbe, tra piazza del Duomo, il Museo di San Salvatore, il Ceppo e poi le sedi Pistoia Musei e Palazzo Fabroni – conclude Bonechi -, mi auguro quindi di intercettare anche l’attenzione e la curiosità dei turisti che questo percorso in città lo compiono certamente". In occasione dell’apertura e quindi anche nei tre mesi a venire, lo showroom ospiterà la retrospettiva dell’artista Piero Gilardi, uno dei fondatori dell’arte povera nonché uno degli artisti italiani più conosciuti al mondo.