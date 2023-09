L’Arma dei carabinieri Partenze e nuovi arrivi nei ruoli "strategici" del territorio provinciale

Importanti cambiamenti in vista per gli ufficiali dell’Arma dei carabinieri dislocati sul territorio a settembre, con particolare riferimento al capoluogo e alla montagna. Su questo specifico, infatti, c’è da registrare che da oggi non sarà più sul territorio il maggiore Francesco Bagnolo che, dopo quattro anni, ha lasciato il comando della compagnia carabinieri di San Marcello Piteglio per andare a ricoprire lo stesso incarico a Riva del Garda e al suo posto, momentaneamente, viene promosso – con sede vacante – il luogotenente carica speciale Gian Luca Sodano. In questi anni non è mancato il lavoro da svolgere per il maggiore, a partire dal tentato femminicidio del maggio 2022 ad Abetone Cutigliano, il controllo e contrasto alla coltivazione e lo spaccio di sostanze stupefacenti oltre agli accertamenti conseguenti all’incidente verificatosi durante la gara ciclistica ’Firenze-Viareggio’ del 15 agosto 2018 a seguito del quale rimase gravemente ferito, perdendo poi la vita, il giovane ciclista Michael Antonelli. Oltre a tutto questo, va anche detto di tutta l’attività che è stata portata avanti nei mesi di maggior difficoltà per il contrasto al Covid per far rispettare normative e protocolli da parte della cittadinanza e in un territorio particolarmente vasto.

Dopo ventiquattro mesi dal suo arrivo, avvicendamento anche al comando del Nucleo operativo e radiomobile dove saluta il capitano Loredana D’Ambrosi che, da lunedì, andrà a guidare la compagnia di Vergato, nel Bolognese. In questo periodo, l’impegno è stato notevole sul fronte dell’ordine e della sicurezza pubblica e nelle principali attività di polizia giudiziaria finalizzate al contrasto di spaccio di stupefacenti, furti, violenza di genere. Oltre a questo da segnalare le indagini per tentato omicidio di una giovane donna albanese che ha portato all’arresto del marito nonché l’arresto di chi ordinava numerosi furti di veicoli poi utilizzati per la commissione di numerose spaccate. Il suo posto verrà preso dal capitano Santo Giovanni Morello: quest’ultimo proviene da Firenze dove, negli ultimi cinque anni, ha comandato un plotone del 6° Battaglione Toscana capeggiando numerosi servizi di ordine pubblico e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità. Infine, il maresciallo ordinario Sergio Letizia, in forza alla stazione di Agliana, ha recentemente vinto il concorso per la nomina a sottotenente in Spe del ruolo normale ed è quindi partito alla volta della Scuola ufficiali carabinieri per frequentare il corso formativo ad esso correlato.

S.M.