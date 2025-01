L’anno zero del Quarrata: "Obiettivo sbarco in Promozione"

"Questi primi mesi sono stati senz’altro positivi: abbiamo chiuso il 2024 con una vittoria esterna contro una corazzata come lo Jolo, che non aveva mai perso. Ci siamo posti l’obiettivo di formare un nuovo gruppo che potesse far bene e direi che le premesse ci sono". È così che Elio Menna, direttore sportivo del Quarrata dalla scorsa estate (dopo una lunga militanza nel Casale Fattoria) ha tirato le somme di quello che per il Quarrata è davvero l’anno zero.

Dello squadrone che tre stagioni fa sfiorava l’Eccellenza è rimasto il ricordo e l’anno scorso non è arrivato nemmeno il pronto ritorno in Promozione: anche per questo la dirigenza ha deciso di ripartire da zero con un nuovo progetto tecnico. Che per ora sta comunque dando qualche frutto: al giro di boa, gli uomini di Andrea Diodato (che nella scorsa annata è andato vicino al salto di categoria con lo Jolo) sono terzi nel girone D di Prima categoria con 29 punti, a tre dallo Jolo secondo e a sette dal Settimello primo della classe. Nove le vittorie ottenute in quindici gare di campionato, a fronte di due pareggi e quattro stop. "Questo per noi è un anno di ripartenza, abbiamo cambiato tanti giocatori. Sono arrivato nei mesi scorsi in una società strutturata per militare in categorie superiori – ha proseguito Menna – è normale quindi che l’obiettivo finale sia quello di riportare il Quarrata dove merita. Ci troviamo in un raggruppamento nel quale la capolista ha girato l’andata a 36 punti: riuscissero a mantenere questo ritmo, meriterebbero la vittoria. In caso contrario, noi restiamo in scia e dovremo essere pronti ad approfittare di eventuali passi falsi".

Per i vari Battagliero, Campolo, Venturi, Felici, Campana, Pannilunghi, Scatizzi, Carlesi, Paolini, Corsini, Murgia, Tripi, Paoli, Doumbia, Di Biase, Amelia, Cappellini, De Felice, Bonechi e Pratesi, il primo scorcio stagionale può quindi chiudersi per un voto positivo. Che andrà tuttavia confermato a fine stagione.

Giovanni Fiorentino